A due giorni dalla delicata trasferta di Pesaro contro il Loreto (che si è sbloccato nell'ultimo turno superando nettamente Ravenna), una sfida tra neopromosse nella quale l'Adamant cercherà il riscatto per cancellare il brutto ko interno per mano dell'Andrea Costa Imola, si può dare uno sguardo ai numeri al fine di comprendere meglio pregi e difetti della formazione biancazzurra dopo sei giornate di campionato. Escludendo il passo falso di domenica scorsa, il bilancio di questo primo scorcio di stagione è comunque positivo, per una squadra ancora imbattuta fuori casa e che nelle due sconfitte casalinghe con Livorno e Caserta ha proposto un buon basket, andando in entrambi i casi vicinissima al colpaccio.

© Sport.quotidiano.net - Adamant imprecisa da 3, ma tra le prime a rimbalzo