Adamant imprecisa da 3 ma tra le prime a rimbalzo
A due giorni dalla delicata trasferta di Pesaro contro il Loreto (che si è sbloccato nell’ultimo turno superando nettamente Ravenna), una sfida tra neopromosse nella quale l’Adamant cercherà il riscatto per cancellare il brutto ko interno per mano dell’Andrea Costa Imola, si può dare uno sguardo ai numeri al fine di comprendere meglio pregi e difetti della formazione biancazzurra dopo sei giornate di campionato. Escludendo il passo falso di domenica scorsa, il bilancio di questo primo scorcio di stagione è comunque positivo, per una squadra ancora imbattuta fuori casa e che nelle due sconfitte casalinghe con Livorno e Caserta ha proposto un buon basket, andando in entrambi i casi vicinissima al colpaccio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Adamant imprecisa da 3, ma tra le prime a rimbalzo - A due giorni dalla delicata trasferta di Pesaro contro il Loreto (che si è sbloccato nell’ultimo turno superando nettamente Ravenna), una sfida tra neopromosse nella quale l’Adamant cercherà il riscat ... Scrive sport.quotidiano.net
Adamant, momento sì. Tio è una conferma. Che rientro Marchini - Due su due in trasferta, quattro punti in tre partite e una crescita costante sotto ogni punto di vista. Secondo msn.com
Adamant con un regista in più. Benedetto: "Caiazza ci aiuterà. Imola? In casa è molto scomoda» - Nel giorno dell’ufficialità dell’ingaggio di Emanuele Caiazza, playmaker classe 2003, il coach dell’Adamant Giovanni Benedetto ha presentato la gara di domani sul campo della Virtus Imola. Si legge su msn.com