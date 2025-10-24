Ad Halloween spezziamo l’incantesimo dello spreco
Recuperiamo il gusto della manualità e riduciamo il nostro impatto sull’ambiente in occasione della festa più commerciale dell’autunno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Scopri altri approfondimenti
Ad Halloween spezziamo l’incantesimo dello spreco - I l 31 ottobre si avvicina e anche in bergamasca cresce l’attesa per festeggiare Halloween, le cui origini risalgono all’antico Capodanno celtico che segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’invern ... Da ecodibergamo.it