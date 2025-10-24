Ad Anna Politkovskaja e Ugo La Malfa dedicate le due rotatorie vicino agli ingressi della Fiera

Riminitoday.it | 24 ott 2025

Si sono svolte giovedì pomeriggio (23 ottobre) le cerimonie di intitolazione delle due rotatorie cittadine dedicate ad Anna Stepanovna Politkovskaja e Ugo La Malfa. La città di Rimini ha così inserito nella propria toponomastica due figure che hanno segnato la storia della libertà e della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

