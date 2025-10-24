Ad Anna Politkovskaja e Ugo La Malfa dedicate le due rotatorie vicino agli ingressi della Fiera

Si sono svolte giovedì pomeriggio (23 ottobre) le cerimonie di intitolazione delle due rotatorie cittadine dedicate ad Anna Stepanovna Politkovskaja e Ugo La Malfa. La città di Rimini ha così inserito nella propria toponomastica due figure che hanno segnato la storia della libertà e della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

