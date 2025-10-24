Acquedotto del Fiora Il nuovo logo riparte dal giallo verde e celeste
GROSSETO Dalle vette del monte Amiata (la punta verde), alle colline senesi (il corpo centrale giallo) e il celeste del mare maremmano (la base). Questi sono i tre requisiti inseriti nel nuovo logo di Acquedotto del Fiora, e non più Adf. Quindi dopo tempo, che veniva chiamato abbreviandolo semplicemente, torna il nome completo che affiancherà l’immagine del logo che forma una goccia con i tre pilastri dell’acquedotto, che rappresenta il servizio alla comunità. “Dal cuore del territorio” nasce la nuova identità visiva di Acquedotto del Fiora, presentata dal presidente Roberto Renai e dai sindaci dei Comuni soci, con la partecipazione degli ex presidenti della società, in un percorso in tre tappe che, seguendo idealmente il corso dell’acqua, dalle vette del Monte Amiata è scesa a valle per raggiungere le due città capoluogo di Siena e Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
