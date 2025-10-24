Acquedotto del Fiora Il nuovo logo riparte dal giallo verde e celeste

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Dalle vette del monte Amiata (la punta verde), alle colline senesi (il corpo centrale giallo) e il celeste del mare maremmano (la base). Questi sono i tre requisiti inseriti nel nuovo logo di Acquedotto del Fiora, e non più Adf. Quindi dopo tempo, che veniva chiamato abbreviandolo semplicemente, torna il nome completo che affiancherà l’immagine del logo che forma una goccia con i tre pilastri dell’acquedotto, che rappresenta il servizio alla comunità. “Dal cuore del territorio” nasce la nuova identità visiva di Acquedotto del Fiora, presentata dal presidente Roberto Renai e dai sindaci dei Comuni soci, con la partecipazione degli ex presidenti della società, in un percorso in tre tappe che, seguendo idealmente il corso dell’acqua, dalle vette del Monte Amiata è scesa a valle per raggiungere le due città capoluogo di Siena e Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

acquedotto del fiora il nuovo logo riparte dal giallo verde e celeste

© Lanazione.it - Acquedotto del Fiora. Il nuovo logo riparte dal giallo, verde e celeste

Scopri altri approfondimenti

acquedotto fiora nuovo logoAcquedotto del Fiora. Il nuovo logo riparte dal giallo, verde e celeste - Il vicepresidente Baccheschi: "La rappresentazione di una società che si riappropria del proprio ruolo: il servizio ai territori". Da lanazione.it

acquedotto fiora nuovo logo“Dal cuore del territorio”: ecco il nuovo logo di Acquedotto del Fiora – VIDEO - Questo pomeriggio, Acquedotto del Fiora ha presentato a Grosseto il nuovo logo: ecco il video del nuovo simbolo ... Scrive grossetonotizie.com

acquedotto fiora nuovo logoDal cuore del territorio il nuovo logo di Acquedotto del Fiora - “Dal cuore del territorio” nasce la nuova identità visiva di Acquedotto del Fiora, presentata dal presidente Roberto Renai e dai sindaci dei ... Secondo ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Acquedotto Fiora Nuovo Logo