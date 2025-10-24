"La pace non è un tema da figli dei fiori che non sono cresciuti". Parole ironiche ma nette per affrontare un tema quantomai urgente. A pronunciarle è il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che dialoga con Marco Guzzi, fondatore del movimento ‘Darsi pace’, in occasione degli ottant’anni di Acli. L’incontro dal titolo ‘Per una pace disarmante e disarmata’, moderato da Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli Bologna, vuole intrecciare politica e fede in una riflessione comune sul senso autentico di questa importante parola, pace. "Ottant’anni fa c’erano macerie e distruzione ovunque – sottolinea Zuppi –: dobbiamo far memoria di quello che è stato, non come semplice archivio, ma come monito per evitare che la storia si ripeta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acli, 80 anni di storia e impegno. Zuppi: "La pace è giustizia e perdono"