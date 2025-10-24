Acireale al via la seconda edizione de I Colori del Gusto
È stata inaugurata ieri sera in piazza Duomo la seconda edizione de “I Colori del Gusto”, l’evento che fino a domenica 26 ottobre trasformerà Acireale nel cuore pulsante dell’enogastronomia siciliana. Tra gli stand dei produttori locali e la Cucina del Gusto si sono ritrovati chef, espositori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
