Acireale al via la seconda edizione de I Colori del Gusto

È stata inaugurata ieri sera in piazza Duomo la seconda edizione de “I Colori del Gusto”, l’evento che fino a domenica 26 ottobre trasformerà Acireale nel cuore pulsante dell’enogastronomia siciliana. Tra gli stand dei produttori locali e la Cucina del Gusto si sono ritrovati chef, espositori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it