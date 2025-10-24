Acerra il sindaco D’Errico | Opposizione continua a perdere tempo a sprecare i soldi pubblici

Tempo di lettura: 2 minuti “ Un’altra seduta di Consiglio che denota una volontà di sprecare tempo e denaro ”. E’ quanto ha sottolineato a margine del Consiglio Comunale di oggi il sindaco Tito d’Errico. “ Lo scorso 4 Ottobre una parte dell’opposizione ha convocato l’Assise perché voleva condividere in aula un atto della giunta, la concessione aule al Munari e la conferma degli spazi a tutte le scuole: un atto che però non ha bisogno di essere portato in consiglio comunale perché come aveva confermato il segretario generale basta la competenza della giunta. Così la maggioranza aveva proposto di discutere l’argomento nella conferenza dei capigruppo, per provare a trovare una mediazione tra le parti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

