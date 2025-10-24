Acerbi l’annuncio di Romano e Moretto | Sarà la sua ultima…

Acerbi. Nonostante l’età e le tante battaglie alle spalle, Francesco Acerbi continua a essere uno dei punti fermi dell’ Inter. A 37 anni, il difensore nerazzurro sta vivendo un’altra stagione di altissimo livello, garantendo solidità, personalità ed esperienza a una retroguardia che resta tra le più affidabili d’Europa. Le sue prestazioni, sempre sopra la media, hanno contribuito a consolidare la struttura difensiva costruita da Cristian Chivu, ma secondo gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, questa potrebbe essere l’ultima annata di Acerbi con la maglia dell’ Inter. Romano, attraverso i propri canali, ha spiegato che “ Acerbi è stato uno dei simboli del recente progetto dell’Inter, un leader dentro e fuori dal campo, ma l’estate prossima potrebbe segnare la fine della sua avventura nerazzurra “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

