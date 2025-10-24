Acerbi Inter prime sensazioni sul futuro | si va verso questa decisione

Inter News 24 Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. Nonostante i suoi 37 anni, Francesco Acerbi continua a garantire prestazioni di altissimo livello con la maglia dell’ Inter, confermandosi uno dei difensori più affidabili della squadra. La sua esperienza e solidità sono fondamentali per il reparto difensivo nerazzurro, che si affida a lui in ogni partita. Tuttavia, come riportano gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, questa potrebbe essere l’ultima stagione dell’ex Lazio a Milano. Acerbi è stato uno dei protagonisti del recente progetto dell’Inter, portando esperienza e leadership alla difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, prime sensazioni sul futuro: si va verso questa decisione

Approfondisci con queste news

Acerbi e Mkhitaryan: Chivu ha l'elisir della giovinezza per i senatori Inter - facebook.com Vai su Facebook

Voti #RomaInter Inter Sommer 7; Akanji 6.5 Acerbi 6.5 Bastoni 6.5; Dumfries 6.5 Barella 6.5 Calhanoglu 6.5 Mkhitaryan 6.5 Dimarco 6.5; Lautaro 6.5 Bonny 7.5 Subs P. Esposito 7 Frattesi 6.5 Sucic sv Zielinski sv Carlos Augusto sv - X Vai su X

Romano: "Acerbi via dall'Inter a fine stagione? C'è la possibilità. Cosa risulta su Upamecano e Guehi. E Kim..." - Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, c'è la possibilità che sia l'ultima stagione ... Da msn.com

Inter, interesse concreto dell'Al Hilal per Acerbi: primi sondaggi esplorativi - Il club saudita ha fatto partire i primi sondaggi esplorativi per il difensore classe 1988, che il tecnico vorrebbe riavere con sé per la ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Acerbi e l’Inter, addio possibile: c’è già una clausola - Le riflessioni in viale Liberazione, al momento, riguardano soprattutto Acerbi, più “chilometrato” rispetto a De Vrij e forse anche più soggetto a infortuni. Come scrive corrieredellosport.it