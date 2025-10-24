Acerbi Inter il difensore resta al centro del progetto nerazzurro In viale della Liberazione si ha una idea molto chiara sul centrale

Acerbi Inter, il futuro è un'incognita: possibile addio a fine stagione. La separazione al termine del campionato non è da escludere. Il binomio Acerbi Inter continua a essere sinonimo di solidità e affidabilità. Nonostante i suoi 37 anni, Francesco Acerbi rimane uno dei pilastri della difesa nerazzurra e un punto di riferimento nello spogliatoio di Simone Inzaghi.

Acerbi Inter, il difensore resta al centro del progetto nerazzurro. In viale della Liberazione si ha una idea molto chiara sul centrale - Acerbi Inter, il futuro è un’incognita: possibile addio a fine stagione. Come scrive calcionews24.com

Inter, Spalletti attacca Acerbi: “Ha detto di sì alla Nazionale, poi ha cambiato idea” - L’ex commissario tecnico della Nazionale torna sul caso Acerbi, raccontando nuovi retroscena del rifiuto alla convocazione prima di Italia- Scrive spaziointer.it

Romano: "Acerbi via dall'Inter a fine stagione? C'è la possibilità. Cosa risulta su Upamecano e Guehi. E Kim..." - Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, c'è la possibilità che sia l'ultima stagione ... Secondo msn.com