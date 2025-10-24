Accordo di rete con altre scuole per organizzare gite e viaggi d’istruzione | elementi dell’accordo delibere gestione contabile procedura acquisto

Una delle pratiche seguite dalle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione dei viaggi d’istruzione è quello di utilizzare accordi di rete con altre scuole, privilegiando dunque una procedura condivisa con altri enti con il dichiarato intento di semplificare l’azione amministrativa e ottenere considerevoli risparmi di spesa per l’acquisto dei servizi di viaggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Inps in rete per l’inclusione” ? Il Comune ha siglato l’accordo per garantire i diritti alle persone socialmente fragili ? Continua a leggere l'articolo sul "Popolo" di questa settimana! Lo trovi in edicola, ma anche in versione digitale: visita il nostro sito web per s - facebook.com Vai su Facebook

Il 27 e 28 ottobre 2025 si terrà l’Assemblea nazionale che riunirà dirigenti scolastici dei CPIA e delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi per adulti per il rinnovo dell’Accordo di rete valido per il triennio 2025–2028. ? https://tuttoscuola.com/rid - X Vai su X

Una rete per la sostenibilità accordo tra Comune e scuole - Sono già nove le scuole che hanno aderito (Cairoli, Copernico, Cardano, Volta, Olivelli, Ic via Scopoli, Ic via Acerbi, Canossiane, Scuola internazionale di Pavia) e altre potranno farlo da ora in poi ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Inclusione scolastica. L’accordo metropolitano - La bozza c’è, la firma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Segnala msn.com

Rinnovato l’accordo con la rete di scuole alberghiere «Renaia» - Federalberghi e la Rete nazionale degli istituti alberghieri (Renaia) hanno rinnovato il protocollo di collaborazione per promuovere insieme la formazione di qualità e l’accompagnamento dei giovani al ... Si legge su ilsole24ore.com