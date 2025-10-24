Si è costituito poche ore dopo l’omicidio Pasquale Colelli, presentandosi ai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme, dove è stato subito sottoposto a interrogatorio. La vittima è Emiliano Torcasio, 52enne, ucciso con diverse coltellate sul lungomare di Lamezia Terme. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e capire anche il movente dell’omicidio. Dai primi accertamenti Torcasio risulta incensurato e le indagini si sono concentrate sulla sua vita privata. Sembrerebbe che l’uomo sia arrivato in macchina sul luogo in cui è poi stato aggredito. Su di lui l’assassino si sarebbe accanito con particolare violenza: il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio in varie parti, compreso il volto, rendendo inizialmente difficile l’identificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accoltellato più volte, 52enne trovato morto per strada: si costituisce il presunto omicida