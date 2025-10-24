Accoltellato in piazza del Popolo due arresti per tentato omicidio

Montecatini Terme, 24 ottobre 2025 – Hanno tentato di ucciderlo in piazza del Popolo, nel cuore della città, sotto gli occhi inorriditi di cittadini e turisti. Solo l'intervento della polizia di Stato ha impedito che potesse accadere il peggio. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato due nordafricani, ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio ai danni di un pakistano, durante i fatti avvenuti la notte del 7 ottobre scorso. La vittima, regolare sul territorio nazionale, si trovava in città per ragioni di lavoro. A un certo punto, per futili motivi, ha iniziato a discutere con i due nordafricani.

