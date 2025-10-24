Accoltellato a morte a Lametia Terme | le indagini sul delitto

Lidentita.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ora, mistero fitto: il 52enne non aveva precedenti penali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

accoltellato a morte a lametia terme le indagini sul delitto

© Lidentita.it - Accoltellato a morte a Lametia Terme: le indagini sul delitto

News recenti che potrebbero piacerti

accoltellato morte lametia termeAgguato a Lamezia Terme, uomo accoltellato sul lungomare - Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e hanno avviato le indagini. Segnala reggiotv.it

Omicidio a Lamezia Terme: uomo accoltellato in località Ginepri - Omicidio a Lamezia Terme, Emilio Torcasio, 52 anni, è stato trovato morto sul lungomare, sarebbe stato accoltellato. Si legge su quotidianodelsud.it

accoltellato morte lametia termeOmicidio a Lamezia Terme: uomo di 52 anni trovato morto sul lungomare - Un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Lamezia Terme. strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Accoltellato Morte Lametia Terme