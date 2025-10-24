Accoltellato a morte a Lametia Terme | le indagini sul delitto

Per ora, mistero fitto: il 52enne non aveva precedenti penali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Accoltellato a morte a Lametia Terme: le indagini sul delitto

News recenti che potrebbero piacerti

I dettagli sull'omicidio di Marco Veronese, imprenditore 39enne accoltellato a morte a Collegno da un uomo incappucciato. Non si tratta di rapina. - facebook.com Vai su Facebook

Un uomo di 39 anni è stato accoltellato a morte in strada a Collegno (Torino) @TgrRaiPiemonte https://rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/un-uomo-di-39-anni-e-stato-accoltellato-a-morte-in-strada-a-collegno-2b150e20-e26e-47b2-9d95-6a91041fc36b.ht - X Vai su X

Agguato a Lamezia Terme, uomo accoltellato sul lungomare - Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e hanno avviato le indagini. Segnala reggiotv.it

Omicidio a Lamezia Terme: uomo accoltellato in località Ginepri - Omicidio a Lamezia Terme, Emilio Torcasio, 52 anni, è stato trovato morto sul lungomare, sarebbe stato accoltellato. Si legge su quotidianodelsud.it

Omicidio a Lamezia Terme: uomo di 52 anni trovato morto sul lungomare - Un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Lamezia Terme. strettoweb.com scrive