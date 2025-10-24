Accoltellata a morte a Milano in un video la sequenza dell' orrore | lui l' afferra e la colpisce brutalmente poi la fuga

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso attimo per attimo il femminicidio di Luciana Ronchi. I passanti, sotto shock, sono rimasti paralizzati e nessuno è riuscito a fermare il killer. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Accoltellata a morte a Milano, in un video la sequenza dell'orrore: lui l'afferra e la colpisce brutalmente, poi la fuga

