Accessori auto e moto contraffatti e 15mila caschi non omologati maxi sequestro anche a Modena
Nell’alveo di un ampio contesto investigativo, denominato “Non ci casco”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno svolto un'operazione anti frode che ha riguardato la commercializzazione sul territorio nazionale ed estero di prodotti per auto e dispositivi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sequestro falso Made Italy, 5,5 milioni accessori moto-auto - Oltre 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144mila caschi per moto e bici, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino nell'ambito dell'operazione 'Non ci casco', un'inchiesta coordinata dal ... Lo riporta msn.com
Torino, maxi sequestro contro il falso "Made in Italy": 5,5 milioni di accessori moto-auto - Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati milioni di articoli falsamente etichettati. Secondo msn.com
Como, da Moto Guzzi a Volvo: sequestrati accessori contraffatti per auto e moto per quasi 900 mila euro - Prodotti contraffatti, secondo quanto accertato dalla guardia di finanza di Como, che ha sequestrato, ... Segnala milano.corriere.it