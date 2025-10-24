Accessori auto e moto contraffatti e 15mila caschi non omologati maxi sequestro anche a Modena

Nell’alveo di un ampio contesto investigativo, denominato “Non ci casco”, i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino hanno svolto un'operazione anti frode che ha riguardato la commercializzazione sul territorio nazionale ed estero di prodotti per auto e dispositivi di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

