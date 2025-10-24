Abusi su una 12enne poi diffusi su Whatsapp tre arresti a Sulmona

Pescara, 24 ottobre 2025 – Prima gli abusi, poi la diffusione del video su gruppi WhatsApp. Vittima una ragazzina di appena 12 anni. Questa mattina carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona hanno arrestato un diciottenne e due minorenni, accusati di reati che vanno da violenza sessuale di gruppo aggravata ad atti sessuali con minori di anni 14, dalla produzione alla detenzione di materiale pedopornografico fino agli atti persecutori. Gli arrestati sono stati rintracciati nelle loro case in diverse località della provincia dell'Aquila e condotti nel carcere di Sulmona e nel minorile di Casal del Marmo, a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

