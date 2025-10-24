Abusi su una 12enne e video diffusi sulle chat WhatsApp | arrestati il maggiorenne e i due minori indagati

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestati il 18enne e i due minorenni accusati di violenza su una ragazzina di 12 anni che avrebbero pubblicato i video con la ragazzina sui gruppi WhatsApp. Il caso, avvenuto a Sulmona, è salito agli onori delle cronache a settembre quando la 12enne si sarebbe confidata con i genitori facendo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

abusi 12enne video diffusiAbusi su una 12enne poi diffusi su Whatsapp, tre arresti a Sulmona - Le indagini sono scattate dopo che la giovanissima vittima ha trovato il coraggio di denunciare cosa le era successo ... Come scrive quotidiano.net

Sulmona, abusi su una 12enne e video su WhatsApp: tre giovani arrestati - Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Sulmona per abusi sessuali su una ragazzina 12enne. Segnala notizie.it

Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video su WhatsApp: arrestati 3 giovani - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sulmona, abusano di una 12enne e diffondono video su WhatsApp: arrestati 3 giovani ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Abusi 12enne Video Diffusi