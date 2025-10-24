Abusi su un chierichetto minorenne don Andrea Melis condannato a 10 anni

La decisione dei giudici di Savona: il religioso responsabile di violenza sessuale comparirà anche di fronte a un tribunale ecclesiastico. 🔗 Leggi su Repubblica.it

abusi chierichetto minorenne donAtti sessuali su minori in cambio di regali, Padre Melis condannato in primo grado a dieci anni - Il fatto era avvenuto nella chiesa di Finale Ligure, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dall'estate del 2021 alla fine del 2023 ... Come scrive rainews.it

Abusi sessuali del clero, in Liguria 69 casi in 25 anni: in 5 condannati in via definitiva - Nel report si legge che in Liguria "le vittime sopravvissute, prevalentemente minorenni, sono un totale di 209 di cui 25 donne e 184 uomini. Riporta primocanale.it

