Abusi sessuali nel clero | in Italia oltre 1.000 sacerdoti coinvolti

AGI - Sono 1.250 i casi complessivi di violenze sessuali nella Chiesa italiana, di cui 1.106 compiuti da sacerdoti. È quanto emerge dal nuovo Rapporto nazionale 2025 di Rete L'Abuso, che segnala 4.625 vittime note, 4.395 delle quali abusate da preti, 9 da suore, 91 da catechisti, 76 da personale laico dell'indotto ecclesiale e 54 da scout. L'associazione evidenzia che 2.414 vittime sono seguite direttamente, mentre 2.211 risultano irreperibili. L' incidenza dei sacerdoti coinvolti, pari al 3,57 per cento dei 31.000 preti italiani, viene definita "molto alta" in rapporto alla natura non ufficiale del censimento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Abusi sessuali nel clero: in Italia oltre 1.000 sacerdoti coinvolti

