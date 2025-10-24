Abusi edilizi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini | sindaco di Fiastra sanzionato dal suo stesso ufficio tecnico

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025

A Fiastra, piccolo centro “immerso nello spettacolare scenario dei Monti Sibillini, un gioiello naturalistico che conquista per la bellezza del suo lago e i panorami incontaminati”, come viene definito nel portale del Comune di Macerata, il sindaco è stato multato. Per abuso edilizio. Dall’Ufficio tecnico del Comune che amministra. Per opere realizzate al Rifugio di Tribbio, del quale è socio gestore dal 2008. Il Rifugio si trova alle porte del paese, in una zona panoramica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Una struttura fondamentale per l’escursionismo regionale e non solo, lungo il percorso del “Grande anello dei Sibillini”, il percorso escursionistico di circa 124 Km che abbraccia l’intera catena montuosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

abusi edilizi nel parco nazionale dei monti sibillini sindaco di fiastra sanzionato dal suo stesso ufficio tecnico

© Ilfattoquotidiano.it - Abusi edilizi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini: sindaco di Fiastra sanzionato dal suo stesso ufficio tecnico

