Abusi edilizi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini | sindaco di Fiastra sanzionato dal suo stesso ufficio tecnico

A Fiastra, piccolo centro “immerso nello spettacolare scenario dei Monti Sibillini, un gioiello naturalistico che conquista per la bellezza del suo lago e i panorami incontaminati”, come viene definito nel portale del Comune di Macerata, il sindaco è stato multato. Per abuso edilizio. Dall’Ufficio tecnico del Comune che amministra. Per opere realizzate al Rifugio di Tribbio, del quale è socio gestore dal 2008. Il Rifugio si trova alle porte del paese, in una zona panoramica del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Una struttura fondamentale per l’escursionismo regionale e non solo, lungo il percorso del “Grande anello dei Sibillini”, il percorso escursionistico di circa 124 Km che abbraccia l’intera catena montuosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Abusi edilizi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini: sindaco di Fiastra sanzionato dal suo stesso ufficio tecnico

News recenti che potrebbero piacerti

La settimana di Altalex tra Giustizia e AI, affido condiviso, abusi edilizi in condominio, caduta al supermercato e risarcimento negato, e la guida per la terza età con i 5 strumenti patrimoniali per garantire sicurezza e autonomia >> Ascolta il podcast di Altalex - facebook.com Vai su Facebook

Nell'area vincolata abusi edilizi e una discarica di rifiuti pericolosi https://ift.tt/oCKn6Pk - X Vai su X

Abusi edilizi, ora la segnalazione sarà più facile: cosa rischiano i proprietari di case irregolari - Aumentano i rischi per i proprietari di immobili con irregolarità. Come scrive designmag.it

Cinque Terre, lotta agli abusi edilizi Un sequestro e quattro denunce - La pandemia non ha fermato l’attività dei carabinieri forestali del Parco nazionale delle Cinque Terre: nei primi sei mesi dell’anno sono ... Lo riporta lanazione.it

Sindaco multato per abusi edilizi: "Sanzioni applicate in modo equo" - Fiastra, contestati i lavori al rifugio Tribbio, nel territorio vincolato del Parco. Come scrive msn.com