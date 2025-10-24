Abusava della sua figlioletta | arrestato per violenza sessuale aggravata ad Agropoli

Il 21 ottobre, ad Agropoli, i Carabinieri hanno messo in manette, su richiesta della Procura, come disposto dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, un 4lenne indagato per “violenza sessuale aggravata e maltrattamenti contro familiari o conviventi”, nei confronti della figlia minorenne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

