Abbigliamento e accessori con griffe truccate 500 capi sequestrati fra mercato e passeggiata

Viareggio, 24 ottobre 2025 – Nel corso di tre distinti interventi nell’ultimo fine settimana, la guardia di finanza di Viareggio ha sottoposto a sequestro 547 capi di abbigliamento e con marchi di note case di alta moda finemente contraffatti. Su molti di questi sono stati ritrovati riferimenti e indicazioni riconducibili ad imprese straniere nonché riproduzioni di certificati di originalità e di garanzia. Il modus operandi attuato dai venditori abusivi è quello di posizionarsi nei pressi dei mercati comunali o delle passeggiate che restano ben frequentate nonostante sia finita l’alta stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abbigliamento e accessori con griffe truccate, 500 capi sequestrati fra mercato e passeggiata

