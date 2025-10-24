Abbiamo una città grande come Lucca di immigrate con mutilazioni genitali E altre 15mila ragazzine sono a rischio

Secondo uno studio condotto dall’Università di Milano Bicocca e Università di Bologna viene stimato che in Italia sono presenti circa 88.500 donne di età superiore ai 15 anni che hanno subito mutilazioni genitali (mgf). Un numero impressionante, paragonabile a tutti gli abitanti della città di Lucca. I dati – riferiti al 1 gennaio 2023 – vedono un aumento del 1% rispetto alle stime pubblicate nel 2019, sempre da uno studio condotto dalla Bicocca che rappresenta l’ultimo dato disponibile. Il maggior numero si registra tra le donne over 50 e si riduce al diminuire dell’età. La grande maggioranza, il 98%,sono nate all’estero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

