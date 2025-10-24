a4 bloccata coda per incidente nel tratto compreso tra bergamo e trezzo verso milano

Alle 18.30 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Trezzo verso Milano, all’altezza del km 160, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e attualmente il traffico transita su due corsie verso Milano. Agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano si consiglia di uscire a Bergamo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Trezzo verso Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

