A2A convocata in Parlamento per il futuro dello stabilimento di San Filippo del Mela
La Commissione Parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, presieduta da Tommaso Antonino Calderone, ha disposto la convocazione dei vertici di Life Company A2A per un’audizione dedicata al futuro dello stabilimento di San Filippo del Mela.L’iniziativa ha l’obiettivo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
