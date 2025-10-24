A23 chiude per una notte la stazione di Pontebba | lavori di pavimentazione in corso

Sulla A23 Udine–Tarvisio sono in programma lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura notturna della stazione di Pontebba. Il tratto sarà inaccessibile dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di martedì 28 ottobre, sia in entrata verso Udine che in uscita per chi proviene da Tarvisio.I percorsi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it