A23 chiude per una notte la stazione di Pontebba | lavori di pavimentazione in corso

Udinetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla A23 Udine–Tarvisio sono in programma lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura notturna della stazione di Pontebba. Il tratto sarà inaccessibile dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di martedì 28 ottobre, sia in entrata verso Udine che in uscita per chi proviene da Tarvisio.I percorsi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Distributori automatici chiusi la notte nella zona della stazione - Distributori automatici chiusi nell’area tra la stazione ferroviaria e il centro storico nelle ore notturne. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: A23 Chiude Notte Stazione