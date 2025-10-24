A Vienna il miglior Musetti ora punta Shelton per blindare le Atp Finals Sinner imbattibile per gli azzurri ma bravo Cobolli

Un altro passo. Piccolo quanto importante. La direzione è sempre la stessa: Torino, Atp Finals. Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nell’ Atp 500 di Vienna, raggiunge i quarti, supera Thomas Etcheverry per 6-3 6-4. Dopo l’ottimo esordio contro Hamad Medjedovic, l’azzurro prende una nuova boccata d’ossigeno con una prestazione da incorniciare, rispondendo ancora alla vittoria di Felix Auger-Aliassime a Basilea (tra i due ci sono sempre 380 punti), e adesso può anche pensare di puntare Ben Shelton. Lo statunitense è sesto nella Race, con 200 punti di vantaggio sul carrarino (3.770 a 3.575 punti), ma è stato eliminato precocemente nel torneo svizzero, dando anche segnali poco incoraggianti sulla sua condizione dopo l’infortunio alla spalla patito allo US Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Vienna il miglior Musetti, ora punta Shelton per blindare le Atp Finals. Sinner imbattibile per gli azzurri, ma bravo Cobolli

Approfondisci con queste news

TOUR TENNISTICO VIENNA | BRINDIAMO ALL'ARRIVO AL PRATER Siamo arrivati con il gruppo a Vienna, ed il modo migliore per brindare all'inizio dell'avventura nella capitale austriaca è immergersi dentro le luci del Prater, un parco giochi fantastico - facebook.com Vai su Facebook

ATP Vienna, Musetti punta ai quarti: sulla sua strada c’è Etcheverry ma non fa paura - Dopo aver beneficiato del ritiro di Tsitsipas e aver battuto Medjedovic, Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Tomas Etcheverry. Lo riporta agimeg.it

ATP Vienna – Musetti supera il lucky loser Medjedovic grazie ad un’ottima prestazione - Il numero 2 d’Italia sconfigge il serbo senza particolari problemi e approda al secondo turno nella capitale austriaca, dove affronterà l’argentino Etcheverry Lorenzo Musetti ha superato brillantement ... Da tennisitaliano.it

Race to Turin: Auger-Aliassime punta Musetti, Ruud e Medvedev sperano in un miracolo - ATP | I tornei di questa settimana non hanno rimescolato le carte ma hanno assotigliato ulteriormente i margini, tenendo la sfida per gli ultimi posti alle Finals ancora apertissima ... Segnala ubitennis.com