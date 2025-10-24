A tu per tu con Berti Klinsmann e Ferretti
Bianconero con sfumature di Azzurro. Ieri Tommaso Berti è stato protagonista della giornata speciale organizzata dal ’Cavalluccio’ e dedicata ai suoi tifosi. Il centrocampista cesenate doc, reduce dalla convocazione (e dalla rete segnata proprio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi, casa sua) con la Nazionale Under 21, ieri pomeriggio è stato ospite dello store del Cesena Fc in piazza Amendola insieme a Jonathan Klinsmann e a Luca Ferretti. L’occasione è stata la presentazione della nuova ’T-shirt Players special edition’ dedicata appunto a Tommaso Berti, messa in vendita al prezzo di 25 euro. In barba al maltempo che fino a pochi minuti prima aveva colpito in maniera intensa la città, alle 18 Berti e i suoi compagni di squadra si sono presentati all’appuntamento, armati di una scorta di pennarelloni ideali per personalizzare qualsiasi gadget. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
