A Terricciola in visita l' ambasciatore del Cile

Pisatoday.it | 24 ott 2025

Un momento storico. Una giornata che porta il Comune del Vino oltre i confini italiani e ne rafforza il profilo a livello internazionale. Ieri, giovedì 23 ottobre, Terricciola ha accolto l’ambasciatore Ennio Augusto Vivaldi Véjar. La più importante autorità del Cile in Italia ha visitato le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

