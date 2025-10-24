A tavola abbiamo sempre mangiato nel modo sbagliato! Lo studio che cambia il Galateo
Uno studio realizzato da un gruppo di scienziati di Oxford rivoluziona le abitudini a tavola: le regole che ci hanno sempre insegnato, sono sbagliate Un nuovo e recente studio effettuato da una serie di scienziati, ha rivoluzionato il pensiero comune legato al Galateo e ad uno dei principali aspetti: qual è il comportamento migliore quando si sta a tavola? Cosa bisogna fare? Come e quando si deve mangiare? E quali errori non vanno commessi? Una delle prime regole sul bon-ton e sui costumi che caratterizzano il nostro comportamento a tavola, è stata completamente rivoluzionata. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo scorso martedì 14 ottobre abbiamo partecipato alla tavola rotonda “Sport e Inclusione” nell’ambito del congresso Prospettiva Salute promosso da Ats Bergamo, AREU Lombardia e Fondazione Charta, in collaborazione con ANCI Lombardia Salute e le Fed - facebook.com Vai su Facebook
Gli insetti in tavola fanno paura, ma li abbiamo sempre mangiati - Simpatico, canterino, persino saggio secondo la tradizione delle fiabe: il grillo viene considerato uno degli insetti più innocui e simpatici, ma il discorso cambia radicalmente quando bisogna ... Riporta dilei.it
Gli oggetti che abbiamo sempre usato nel modo sbagliato - Allora dovete assolutamente conoscere questo trucco per mangiarli come veri professionisti (e per non sporcarvi come spesso succede, aggiungiamo). Si legge su corriere.it