A Taranto una domenica con il Film Festival Show Your Mind

Tarantini Time Quotidiano Si avvia a conclusione il progetto Erasmus+ Show Your Mind, con un grande evento che porterà a Taranto giovani da tutta Europa per condividere con la comunità locale cortometraggi e racconti audiovisivi, nati da un intenso percorso di formazione, collaborazione e crescita collettiva. È il “Film Festival Show Your Mind” che, con ingresso libero e gratuito, si terrà, alle ore 17.00 di domenica 26 ottobre, presso Ketós – Centro euromediterraneo del mare e dei cetacei, nel Palazzo Amati in Vico Vigilante, nella Città Vecchia di Taranto. È un evento nato dai giovani e per i giovani, che utilizza il linguaggio del cinema amatoriale per esplorare la relazione tra benessere mentale, espressione personale e senso di comunità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

