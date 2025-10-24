Strozza. Il suono delle campane della chiesa fa da sottofondo all’arrivo del feretro di Pamela Genini, 29enne uccisa a Milano dieci giorni fa dal compagno Gianluca Soncin. I funerali, in forma riservata, si sono svolti in mattinata, alle 10 di venerdì 24 ottobre nella parrocchiale del paese in cui la giovane, originaria di Brembilla, è cresciuta e nel quale risiedevano i genitori. Fuori dalla chiesa, una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza di genere, sui cui sono poggiati numerosi mazz di fiori e preghiere. Decine di persone all’interno della chiesa per ricordare la giovane, composta dentro una bara bianca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Strozza l’ultimo saluto a Pamela Genini: “Uomini violenti, incapaci di amare”