E’ piena la chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, dove si celebrano i funerali di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin, ora in carcere. Nel primo banco ci sono la mamma di Pamela e il compagno, dietro gli altri parenti. Per volere della famiglia di Pamela in chiesa non sono ammesse le. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - A Strozza l'ultimo saluto a Pamela Genini, il parroco: "Uomini desiderosi solo di possedere"