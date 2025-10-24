A Strozza l' ultimo saluto a Pamela Genini il parroco | Uomini desiderosi solo di possedere
E’ piena la chiesa parrocchiale di Strozza, paese della valle Imagna, nel Bergamasco, dove si celebrano i funerali di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa a coltellate a Milano nella sua casa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin, ora in carcere. Nel primo banco ci sono la mamma di Pamela e il compagno, dietro gli altri parenti. Per volere della famiglia di Pamela in chiesa non sono ammesse le. 🔗 Leggi su Feedpress.me
