In vista dell’incontro di Coppa Italia di Serie C tra Sambenedettese e Ascoli, in programma mercoledì alle 15 allo stadio ’ Riviera delle Palme ’, il Prefetto di Ascoli Sante Copponi ha disposto la sospensione anticipata delle lezioni alle ore 12 per tutte le scuole di San Benedetto del Tronto, di ogni ordine e grado. Dagli asili alle superiori, passando per primarie e medie. Il provvedimento nasce dalle indicazioni del Questore di Ascoli Piceno, che ha evidenziato la necessità di evitare criticità nella gestione dell’afflusso del pubblico nelle ore precedenti la gara, garantendo così sicurezza e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A San Benedetto mercoledì tutte le scuole chiuderanno alle 12