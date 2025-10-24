a salvaguardia del parco della maremma duecento nuove piante per la duna

Grosseto, 24 ottobre 2025 – Duecento nuove piante sono state messe a dimora nella duna di Principina a Mare, l’accesso nord al Parco della Maremma. L’operazione è stata resa possibile grazie all’accordo pluriennale sottoscritto dall’ente Parco con il ‘Crisbà, il centro di ricerca strumenti biotecnici nel settore agricolo-forestale dell’Istituto Leopoldo II di Lorena e dal supporto, per questo evento, del Rotary club di Grosseto, che ha contribuito con un cofinanziamento ottenuto dalla Rotary Foundation, si spiega in una nota. “L’accordo pluriennale con il Parco della Maremma - sottolinea Lorenzo Moncini, responsabile delle attività di ricerca del ‘Crisbà del Leopoldo di Lorena - prevede, ogni anno, la messa a dimora di piante dunali, dalla camomilla di mare all’ammofila, passando per la gramigna della spiaggia, l’eringio marino, l’euforbia, le erbe mediche di mare, la calistegia per arrivare poi alla specie protetta del giglio di mare e al limonio etrusco, una specie endemica costiera, presente pressoché solo in Maremma, che nei nostri laboratori abbiamo moltiplicato ‘in vitrò e che a breve sarà disponibile per gli interventi di reintroduzione in natura”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

