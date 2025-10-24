A Rutigliano Wunderkammer tre giornate dedicate al pianoforte
Ci sono rassegne che non si limitano a proporre concerti, ma che costruiscono vere e proprie occasioni d’ascolto. Wunderkammer appartiene a questa categoria rara: dal 29 al 31 ottobre, il Palazzo Moccia-Dell’Erba di Rutigliano aprirà, per la prima volta in assoluto, il proprio salone storico alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Scopri altri approfondimenti
Può un luogo avere una seconda vita? È il desiderio che abbiamo raccolto dagli eredi di Palazzo Moccia-Dell’Erba, nel cuore di Comune di Rutigliano: riportare la musica dove un tempo abitava la quotidianità. Da questo nasce Wunderkammer, la “camera del - facebook.com Vai su Facebook
Ad Libitum XI: tre giorni di Wunderkammer a Rutigliano dedicati al pianoforte - Le mille vite di un genio a 100 anni dalla morte, omaggio a Erik Satie a cura del duo Maurizio Pellegrini e Benedetto ... Secondo giornaledipuglia.com