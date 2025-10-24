A Roma il primo incontro dei Garanti d’Italia per la tutela degli animali

Roma, 24 ottobre 2025 – Domani alle 9.30 presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, si terrà il primo incontro dei Garanti d’Italia per la tutela degli animali. L’iniziativa, organizzata dall’ufficio della Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale e dall’Ente di protezione animale Panda Onlus, si legge in una nota, nasce con l’obiettivo di avviare un confronto con i Garanti di tutte le città e le Regioni su policy e buone pratiche. Una Tavola Rotonda che vuole essere il primo passo di una consultazione permanente e di un coordinamento tra le varie realtà territoriali, per fare tesoro di una esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

