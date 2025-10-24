Si è tenuta a Roma, presso il prestigioso Palazzo dei Congressi, l'anteprima stampa dell'Italy Brick Expo, la più grande esposizione LEGO® mai organizzata in Italia. L'evento, dedicato alla creatività, all'arte e al gioco, ha offerto ai media un'esclusiva anteprima all'interno di una vasta area espositiva di oltre 4.000 metri quadrati. L’evento ufficiale, organizzato in co-produzione tra Bricks Show ed EUR S.p.A., aprirà al pubblico sabato 25 e domenica 26 ottobre con un programma ricco di installazioni, ospiti internazionali e attività speciali. Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR S. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Roma arriva l’Italy Brick Expo: la più grande mostra LEGO® mai realizzata in Italia