A Racalmuto torna il Fuazza Fest | due giorni di sapori musica e spettacoli nel cuore di Regalpetra

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profumi di grano duro, forno a legna e convivialità. Torna a Racalmuto il Fuazza Fest, la sagra dedicata alla tradizionale fuazza racalmutese, focaccia tipica preparata con ingredienti semplici e genuini, che da sempre racconta la cultura gastronomica del paese di Leonardo Sciascia.L’edizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

racalmuto torna fuazza festA Racalmuto torna il Fuazza Fest: due giorni di sapori, musica e spettacoli nel cuore di Regalpetra - Torna a Racalmuto il Fuazza Fest, la sagra dedicata alla tradizionale fuazza racalmutese, focaccia tipica preparata con ingredienti semplici e ... Riporta agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Racalmuto Torna Fuazza Fest