A Racalmuto torna il Fuazza Fest | due giorni di sapori musica e spettacoli nel cuore di Regalpetra
Profumi di grano duro, forno a legna e convivialità. Torna a Racalmuto il Fuazza Fest, la sagra dedicata alla tradizionale fuazza racalmutese, focaccia tipica preparata con ingredienti semplici e genuini, che da sempre racconta la cultura gastronomica del paese di Leonardo Sciascia.L’edizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
