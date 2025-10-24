Abbiamo chiesto agli studenti universitari, in occasione dei diciotto anni del Pd, di ragionare con noi su quello che manca al Pd per essere davvero grande Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non siete ancora iscritti alla Situa potete farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Il Pd diventa maggiorenne. Il progetto politico delle teste pensanti dell’allora fu DS, con il patrocinio di Romano Prodi, compie 18 anni. Senza ovviamente aver attraversato tensioni e scissioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A proposito di quello che manca al Partito democratico