A proposito del Made in Italy | il 69% dell’esportazione europea di Pasta proviene dall’Italia
Nel 2024, secondo dati EUROSTAT, l’Unione Europea ha prodotto 6 milioni di tonnellate di pasta, per un valore complessivo di 9,1 miliardi di euro. Rispetto all’anno precedente, la produzione in volume ha subito una contrazione del 5%, ma il valore è cresciuto del 3%: un segnale che riflette l’aumento dei prezzi, della qualità o della domanda internazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuove frontiere del l'idiozia umana: inquinare di proposito per dare addosso agli ambientalisti. La moda made in USA chiamata #rollingcoal. - facebook.com Vai su Facebook
Export agroalimentare made in Italy 2024: nuovo record a 69,1 miliardi - In attesa di capire l’effetto che i dazi potranno avere sul commercio mondiale, l’export agroalimentare italiano raggiunge il nuovo record di 69,1 miliardi (e in realtà i dazi probabilmente hanno già ... Segnala ilsole24ore.com
Dal liceo del Made in Italy al bollino di qualità, una legge per proteggere le nostre eccellenze - Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova bozza del disegno di legge sul Made in Italy, passata da 47 a 50 articoli e il ministro delle Imprese Adolfo Urso non nasconde l’entusiasmo parlando ... Secondo repubblica.it
Made in Italy: in vigore le disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela - 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la ... Lo riporta ipsoa.it