A proposito del Made in Italy | il 69% dell’esportazione europea di Pasta proviene dall’Italia

Nel 2024, secondo dati EUROSTAT, l'Unione Europea ha prodotto 6 milioni di tonnellate di pasta, per un valore complessivo di 9,1 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente, la produzione in volume ha subito una contrazione del 5%, ma il valore è cresciuto del 3%: un segnale che riflette l'aumento dei prezzi, della qualità o della domanda internazionale.