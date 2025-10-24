A Prato ambulanza multata nella Ztl
Il primo verbale è del 2020, la multa di 98 euro. ma c'è il Covid. "Viene inviato probabilmente in piena pandemia, quando i nostri volontari erano impegnati a gestire ben altre emergenze, quindi probabilmente la multa si perde nell'etere", spiega Davide Costa, direttore Croce Viola di Sesto Fiorentino. Nel 2024 arriva un'ingiunzione di pagamento, maggiorata a 316 euro. L'associazione fa ricorso, ma viene respinto e il Comune impone il fermo amministrativo. Ma non dell'ambulanza oggetto della contestazione, bensì di un'altra, più nuova e performante. Con il rischio di perdere vite umane, per il mancato soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
