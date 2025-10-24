A piedi sulla carreggiata della A25 a fare l' autostop | quattro persone multate

Ilpescara.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Multa per quattro giovani che si sarebbero messi a fare l'autostop sulla A25 nel tratto che da Popoli Terme porta al casello autostradale di Sulmona. Secondo quanto riportato dall'agenzia LaPresse a segnalare al loro presenza sull'autostrada gestita da Strada dei parchi sarebbero stati diversi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

