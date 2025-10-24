A piedi sulla carreggiata della A25 a fare l' autostop | quattro persone multate
Multa per quattro giovani che si sarebbero messi a fare l'autostop sulla A25 nel tratto che da Popoli Terme porta al casello autostradale di Sulmona. Secondo quanto riportato dall'agenzia LaPresse a segnalare al loro presenza sull'autostrada gestita da Strada dei parchi sarebbero stati diversi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
La bimba stava attraversando la carreggiata in prossimità di piazzale Mariano a piedi quando è stata travolta da un'auto guidata da un 20enne che si è fermato a prestare soccorso - facebook.com Vai su Facebook
#Barcolana Un piccolo gesto fa una grande differenza: 3 A piedi non sostare o indugiare sulla carreggiata senza motivo. Campagna “Siamo tutti sulla stessa barca”, rientra nel progetto 4Safety FVG, finanziato dalla @regioneFVGit - X Vai su X