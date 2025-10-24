A Palermo e Catania Magnifica presenza di FERZAN ÖZPETEK Le date
A Palermo e Catania Magnifica presenza di FERZAN ÖZPETEK, dal cinema al teatro la magia inconfondibile di un Maestro. La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana presentano “Magnifica presenza”. L’adattamento scenico di uno dei film cult di FERZAN ÖZPETEK arriva in Sicilia per un doppio speciale appuntamento: dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 andrà in scena al Teatro Golden di Palermo e dal 4 al 6 novembre 2025 al Teatro Abc di Catania. Un giovane aspirante attore, una casa piena di presenze misteriose e un ponte tra passato e presente. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altre letture consigliate
La Sicilia. . Autostrada A19 Palermo-Catania, il video della ricostruzione del viadotto a Catenanuova Chi transita lungo la A19 si ritrova a percorrere diversi chilometri su corsia ridotta sul viadotto Alfio. Lì si sta realizzando uno degli interventi più importanti dell’ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla Palermo-Catania, scontro nella notte fra due auto: cinque feriti https://ift.tt/eokcrZY - X Vai su X
Sicilia, doppio appuntamento di “Magnifica presenza” di Ferzan Özpetek | INFO e DATE - La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana presentano “Magnifica presenza”. Si legge su strettoweb.com
Magnifica presenza di Ferzan Özpetek inaugura la nuova stagione teatrale al Golden di Palermo - Nomi di prima grandezza, nel panorama italiano e internazionale, per dieci imperdibili appuntamenti che spaziano tra generi e linguaggi differenti. Segnala msn.com
Magnifica presenza di Ferzan Özpetek al teatro Abc di Catania - Venerdì 31 ottobre si alza il sipario su “Magnifica presenza” di FERZAN ÖZPETEK che firma anche la regia. Segnala catanianews.it