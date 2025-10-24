A Palermo e Catania Magnifica presenza di FERZAN ÖZPETEK Le date

A Palermo e Catania Magnifica presenza di FERZAN ÖZPETEK, dal cinema al teatro la magia inconfondibile di un Maestro. La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana presentano “Magnifica presenza”. L’adattamento scenico di uno dei film cult di FERZAN ÖZPETEK arriva in Sicilia per un doppio speciale appuntamento: dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 andrà in scena al Teatro Golden di Palermo e dal 4 al 6 novembre 2025 al Teatro Abc di Catania. Un giovane aspirante attore, una casa piena di presenze misteriose e un ponte tra passato e presente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

