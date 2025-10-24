A Napoli torna Uànema | festa degli altri vivi

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. Con 15 siti straordinariamente aperti tra basiliche, catacombe e ipogei e oltre 30 appuntamenti gratuiti tra spettacoli e visite guidate, la rassegna promossa e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

LA RASSEGNA - "Uànema: festa degli altri vivi", a Napoli oltre 30 appuntamenti gratuiti tra concerti, reading, spettacoli e visite guidate - Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, la Napoli invisibile torna alla luce per la quarta edizione di Uànema: festa degli altri vivi. napolimagazine.com scrive

Torna Uànema, l'iper-Halloween napoletano al via con un funerale jazz: una 'festa' itinerante nel cuore di via Toledo tra musica, ironia e memoria - Un funerale che è una festa, una processione che diventa parata, una città che – come sempre – ride in faccia alla morte. Come scrive napolitoday.it

Halloween a Napoli: oggi la grande parata in strada poi 4 giorni di festa gratis per tutti - Torna Uànema, l'evento di Halloween a Napoli che sarà inaugurato oggi, 24 ottobre, con la parata itinerante in via Toledo. Secondo msn.com