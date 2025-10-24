A Montepaolo momento di ascolto e conferenza del poeta Rondoni
Le suore Clarisse francescane di Montepaolo (nella foto) hanno organizzato per oggi, al loro eremo fra Castrocaro e Dovadola, un doppio incontro dal titolo ‘Altissimu. Dentro il mistero della vita, cantare con San Francesco’, per rendere omaggio al Cantico delle Creature, composto dal Poverello di Assisi otto secoli fa, nel 1225. Alle ore 17 è in programma un momento di ascolto al Giardino del Cantico, cui seguirà nella chiesa del santuario una conferenza del poeta e scrittore forlivese Davide Rondoni. Si tratta di una iniziativa per Forlì e la Romagna che s’inserisce nelle celebrazioni che anticipano quelle nazionali del prossimo anno, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo patrono dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
