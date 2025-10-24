A Molfetta e Cagnano si gira ' Eien' il film che celebra la bellezza paesaggistica e spirituale del mare pugliese

In Puglia si gira Eien, il film lungometraggio della regista Serena Porta, tra le suggestive location di Molfetta e Cagnano Varano.Il film, realizzato con tecnica mista di animazione e live action, è prodotto dalla Draka Production in associazione con Pharos Film, L’Age D’Or, Prism Consulting e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

