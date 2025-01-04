Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Forbidden fruit 2, replica puntata del 24 ottobre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it
Terremoto ad Avellino, la terra trema per 20 secondi tgcom24.mediaset.it
Napoli-Eintracht, il Prefetto vieta i biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo ilnapolista.it
VIDEO / Laura Pausini indossa l’ultimo abito creato per lei da Armani: “Come un abbraccio” golssip.it
Sorteggio ATP Parigi 2025 oggi: orario e teste di serie. Sarà ancora Alcaraz-Sinner? oasport.it
Brentford-Liverpool (sabato 25 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Roma, serve una scossa: a Reggio Emilia per cancellare il momento no
Dopo le sconfitte contro Inter e Viktoria Plzen, la Roma è chiamata a reagire. Parlare di crisi sar... ► sololaroma.it
Napoli, dog sitter trascina cane in bici per 6 km: denuncia
A San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, un uomo a bordo di un e-bike ha trascinato un c... ► tg24.sky.it
Verso la riapertura le due stazioni ecologiche di Ravenna: ma nel forese e nei lidi arrivano nuove chiusure
Il vasto programma di ammodernamento delle stazioni ecologiche nel comune di Ravenna, promosso dal... ► ravennatoday.it
Commemorazione dei defunti: misure straordinarie per agevolare la fruizione dei cimiteri
ADE S.p.A. ed il Comune di Parma hanno predisposto tutte le misure volte a migliorare l'accoglienz... ► parmatoday.it
Chiara Francini, Laura Chiatti, Antonia Liskova e Jun Ichikawa vanno on the road all'inseguimento di uno sposo in fuga
Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è, seconda avventura... ► iodonna.it
Incidente mortale lungo la Tiburtina: chiuso un tratto ad Avezzano
Una persona è deceduta in un incidente stradale che nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre si ... ► chietitoday.it
La lunga attesa è terminata: Alessandro Di Paolo entra ufficialmente nell'Ssc Ancona attraverso la "Romana Film"
ANCONA – Dopo mesi di attesa, chiacchiericcio, conferme a mezza bocca e tanto temporeggiare adesso... ► anconatoday.it
Tutto quello che devi sapere su jeans business casual uomo.
Tutto quello che devi sapere sui jeans business casual uomo. Una guida pratica per scegliere il loo... ► mondou.it
Furto nel negozio di abbigliamento, una donna in arresto: nell'auto refurtiva pari a 5mila euro
Ieri la Polizia di Stato del commissariato di Faenza ha tratto in arresto una donna che è accusata... ► ravennatoday.it
Alla Festa della Rivoluzione, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Riccardo Scamarcio sul film che narra l'impresa di Fiume
È stato presentato alla Festa del Cinema di Roma il film Alla Festa della Rivoluzione, ambientato du... ► comingsoon.it
Massino Visconti, riapre l’ufficio postale
Riapre al pubblico l’ufficio postale di Massino Visconti.Sono terminati nella sede, infatti, gli i... ► novaratoday.it
A Molfetta e Cagnano si gira 'Eien', il film che celebra la bellezza paesaggistica e spirituale del mare pugliese
In Puglia si gira Eien, il film lungometraggio della regista Serena Porta, tra le suggestive locat... ► foggiatoday.it
Tensioni tra tifosi al termine di Ravenna Arezzo, Polizia evita scontri: Daspo a due ultras giallorossi
Momenti di tensione e scontro in strada evitato per un soffio. Al termine dell’incontro di calcio ... ► ravennatoday.it
La Promessa Anticipazioni 25 ottobre 2025: Per Maria e Padre Samuel sarà davvero un addio?
Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 25 ottobre 2025. Ecco le ... ► comingsoon.it
La casa popolare distrutta a Borgo Nuovo: "Danni per 70 mila euro, via libera alle risorse per ripristinare l'immobile"
Approvato oggi in giunta il finanziamento di 70 mila euro, frutto di una rimodulazione di ex fondi... ► palermotoday.it
Agente Rugani, la rivelazione: «Ne parlavo con lui qualche giorno fa. Il suo sogno con la Juventus ora è diventato questo»
di Redazione JuventusNews24Agente Rugani, la rivelazione: «Ne parlavo con lui qualche giorno fa. Il ... ► juventusnews24.com
Corea del Nord, Kim partecipa alla cerimonia di inaugurazione di un museo: folla in festa
La televisione di Stato della Corea del Nord KRT ha diffuso alcune immagini che mostrano il leader K... ► tgcom24.mediaset.it
Gerry Scotti ha inaugurato la prima edizione de Il Festival dello Spettacolo
Insieme al Direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, è stato Gerry Scotti ad inaugurare Il Fes... ► spettacolo.eu
Moschea abusiva a Cormano, la Polizia locale mette i sigilli: immobile sotto sequestro
La Polizia Locale di Comrano è intervenuta in via Donizetti, dove ha operato il sequestro penale del... ► ilnotiziario.net
Digital Strategy Torino 2025: l’evento dedicato al marketing digitale torna il 6 e 7 novembre
Dopo il successo della scorsa edizione, Digital Strategy torna a Torino con due giornate interament... ► laprimapagina.it
Meteo | Previsioni per sabato 25 ottobre
A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previst... ► modenatoday.it
Da Galciana alla Conference League: Kouadio brilla nella Fiorentina
Prato, 24 ottobre 2025 - Da Galciana all'Europa, sfornando un assist in Conference League a pochi m... ► lanazione.it
Infermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia, Fontana risponde alle perplessità dei cittadini
In Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presi... ► ilnotiziario.net
Pooh: tour 2026 per festeggiare i 60 anni di carriera. Due date anche a Firenze
Si chiama "Pooh 60 - La nostra storia", il tour che celebrerà i sei decenni della storica band ital... ► firenzepost.it
Ponte sullo Stretto: da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni Webuild
Di seguito un comunicato diffuso da Webuild: Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per... ► noinotizie.it
Marco Giordani è il nuovo CEO di ProSiebenSat.1
Dopo il sì al progetto MFE di Pier Silvio Berlusconi, ProSiebenSat.1 annuncia importanti cambiament... ► davidemaggio.it
Ponte sullo Stretto: costruzione, da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni Webuild
Il fenomeno delle serie TV: universi narrativi che conquistano il mondo
Le serie TV sono diventate negli ultimi anni uno dei pilastri dell’intrattenimento globale, c... ► dailynews24.it
Terremoto Avellino, scossa magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella: paura in Campania
Terremoto oggi in Campania: cosa è successo alle 14:40 Un terremoto di magnitudo 3.6 sulla scala... ► notizieaudaci.it
PD Sannio apprezza il contributo di Civico22 e condivide temi e proposte
Comunicato Stampa Partecipazione, democrazia partecipata e primarie: le parole dei candidati Caccia... ► fremondoweb.com
Donnarumma (Fs): “Nel 2025 supereremo i 18 miliardi di investimenti”
“Il piano di investimenti da 100 miliardi in 5 anni procede con regolarità. Nel 2024 abbiamo invest... ► tpi.it
A Terricciola in visita l'ambasciatore del Cile
Un momento storico. Una giornata che porta il Comune del Vino oltre i confini italiani e ne raffor... ► pisatoday.it
Torna l'evento di 'Halloween' nel Quartiere Crocetta, sfilata in maschera dal Bar Lime
Quarta edizione per la Festa di Halloween alla Crocetta di Modena. Anche quest'anno il 31 ottobre ... ► modenatoday.it
San Francisco, in centinaia in piazza contro la politica sull'immigrazione di Trump
Centinaia di persone in piazza a San Francisco per una marcia e una manifestazione contro la politic... ► tgcom24.mediaset.it
Quale città migliore di Milano per ospitare i mondiali dei taglialegna
A Milano non ci sono solo il calcio (con il Milan, l’Alcione e l’Inter), il basket (con l’Olimpia/E... ► ilfoglio.it
La cantante ha sfilato con il vestito al premio di musica latina Billboard e ha dedicato un suo pens... ► golssip.it
Omicidio Mattarella, arrestato per depistaggio l’ex questore di Genova
Filippo Piritore era stato questore di Genova dal 2010 al 2011: oggi è accusato di aver fatto spari... ► ilsecoloxix.it
Come cambia la sanità a Roma: la Regione definisce i requisiti per gli ospedali di comunità
La rivoluzione della Sanità a Roma passa anche dagli ospedali di comunità. Si tratta di strutture ... ► romatoday.it
Terremoto in Campania: paura tra Avellino, Benevento e Napoli
Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, 24 ottobre, in diverse province della Campania, in ... ► corrieretoscano.it
Casa Vianello venduta: chi l’ha comprata e per quanto
Pier Silvio Berlusconi ha acquistato la vera “Casa Vianello”, l’attico di Segrate dove Sandra Monda... ► lettera43.it
Approvata all’unanimità la mozione di Cesena Siamo Noi per una 'Carta Cultura Cesena'
“Un primo passo concreto per una città più aperta, inclusiva e partecipativa. Il consiglio comunal... ► cesenatoday.it
San Vitaliano, incidente sul lavoro: titolare ditta precipita da 7 metri e muore
Tragedia a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Vincenzo Bolero, 68 anni, geometra e imprenditore... ► teleclubitalia.it
Fermato in strada per il possesso di droga, arrestato e poi rimesso in libertà
Nel corso della serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno tratto in arres... ► modenatoday.it
Consorzio Vino Chianti: “Ingresso del Chianti Rufina nella Global Ava è nuovo traguardo"
Firenze, 24 ottobre 2025 - “È una notizia che ci rende orgogliosi, perché rappresenta un riconoscime... ► lanazione.it
L’aereo che non doveva cadere: Montagna Longa, il mistero di un disastro mai chiarito
Era il 5 maggio 1972 quando il volo Alitalia 112 scomparve dai radar. Da allora, tra relazioni occ... ► ilgiornaleditalia.it
Clamoroso Napoli, altro infortunio in vista dell’Inter: c’è frattura!
Non c’è pace per il Napoli in vista della cruciale sfida di sabato contro l’Inter. Dopo il forfait ... ► spazionapoli.it
L’Atalanta a Cremona per ritrovare la vittoria che manca da un mese
Bergamo, 24 ottobre 2025 – L’Atalanta, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, domani sera... ► sport.quotidiano.net
Pamela Camassa ha già un nuovo fidanzato? Dopo Filippo Bisciglia, ecco Stefano (non è De Martino)
La loro storia d’amore sembrava indissolubile, eppure anche per Pamela Camassa e Filippo Bisciglia ... ► donnapop.it
Manchester United Brighton (sabato 25 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Finalmente possiamo iniziare un articolo senza parlare delle ultime disgrazie del Manchester United... ► infobetting.com
Napoli, altri guai per Conte: assenza pesantissima nello scontro diretto contro l’Inter. C’è la conferma definitiva
di Redazione JuventusNews24Napoli, altri guai per Conte: assenza pesantissima nello scontro diretto ... ► juventusnews24.com
Lupi: "Tajani ha condiviso ogni provvedimento" della Manovra. E il vicepremier lo chiama "Pinocchio"
C'è disaccordo nella maggioranza e Antonio Tajani è di nuovo al centro della discussione. Dopo la t... ► ilfoglio.it
Omicidio Piersanti Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio. Il giallo del guanto sparito
Ai domiciliari Filippo Piritore. Secondo i pm aveva mentito sul guanto rinvenuto nella Fiat 127 usat... ► gazzetta.it
Le 10 compagnie aeree che i passeggeri odiano maggiormente
I viaggi aerei sono spesso accompagnati da alte aspettative: servizi efficienti, tratte puntuali e ... ► pantareinews.com
Un fumetto che riscopre la storia e l'identità della città, presentato il progetto "Find Me"
Arte, inclusione e identità cittadina in un unico slogan: Find Me. Il progetto è stato presentato ... ► messinatoday.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 24 10 2025 ore 15:25
Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio ... ► romadailynews.it
Inaugurazione della nuova biblioteca dell’istituto “Enzo Ferrari” di Bttipaglia
L’Istituto è lieto di annunciare l’inaugurazione della nuova biblioteca scolastica, che si terrà l... ► salernotoday.it
LIVE Sinner Bublik, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Griekspoor Zverev
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE ... ► oasport.it
Sicurezza idraulica e rinnovo della rete idrica: chiusura dell'acqua in diverse strade
Partono una serie di interventi finalizzati al potenziamento della sicurezza idraulica e al rinnov... ► ravennatoday.it
Delitto Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio ex prefetto Piritore: "Fece sparire guanto del killer trovato a bordo della Fiat 127"
Per i pm, Piritore "ha reso dichiarazioni rivelatesi del tutto prive di riscontro, con cui ha cont... ► ilgiornaleditalia.it
Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina"
Il capo del Cremlino: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti". Trump: "Vedremo tra sei mesi". ... ► tgcom24.mediaset.it
Il cambio automatico a convertitore di coppia spiegato in modo semplice
Partenze dolci e passaggi di marcia fluidi sono i vantaggi competitivi che hanno permesso al cambio ... ► gazzetta.it
Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto: ecco che gerarchia ha in mente in attacco
di Redazione Inter News 24Pio Esposito o Bonny con Lautaro contro il Napoli? Chivu spiega tutto: ecc... ► internews24.com