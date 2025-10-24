A Milano nasce il primo salone per capelli sociale Di cosa si tratta?
La bellezza non risolve i problemi, ma sa regalare piccoli momenti di gioia e piacere, ancor di più quando non si ha la possibilità di pensare all’estetica per via di difficoltà economiche: è con questo spirito che è nato il primo salone sociale d’Italia, appena inaugurato a Milano. Che cos’è il salone sociale e a chi è rivolto. La sede è presso la Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci”, al numero 69 di Viale Ortles. L’iniziativa, promossa da L’Oréal Italia e parte del programma “Beauty for a Better Life”, permetterà di usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura, ma darà anche modo alle persone di ricevere prodotti di igiene e bellezza di prima necessità. 🔗 Leggi su Amica.it
Scopri altri approfondimenti
Nasce alla Statale di Milano l’Agorà della Psicologia, uno spazio di riflessione condivisa sui grandi temi dell’esperienza umana attraverso il dialogo tra psicologia, arte, filosofia e teatro. Avrò il piacere di partecipare a questa iniziativa con due diversi incontri. - - facebook.com Vai su Facebook
A Milano nasce il Bosco della Musica: 61 milioni di euro per il nuovo polo del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, un progetto di rigenerazione urbana con 147 camere per studenti, spazi per concerti e un auditorium da 400 posti in un quartiere in cui c'erano dr - X Vai su X
A Milano il Salone del Franchising, settore cresce in Italia - Ma anche formare i professionisti che hanno già una loro attività e vogliono svilupparla ulteriormente. Scrive ansa.it
E per il Salone del Mobile di Milano c’è anche il sound-arredamento - Geox mette in vetrina oggetti Danese, la Regione Puglia inaugura una mostra dedicata a 26 produttori ... Riporta ilgiornale.it
Salone Franchising Milano 2025: tra opportunità e conoscenza. Date e appuntamenti - Dal 2 al 4 ottobre gli spazi dell'Allianz MiCo ospiteranno il Salone Franchising Milano 2025, l'evento di riferimento per il mondo dell'affiliazione commerciale in Italia organizzato da Fiera Milano, ... Si legge su tg24.sky.it