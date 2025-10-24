La bellezza non risolve i problemi, ma sa regalare piccoli momenti di gioia e piacere, ancor di più quando non si ha la possibilità di pensare all’estetica per via di difficoltà economiche: è con questo spirito che è nato il primo salone sociale d’Italia, appena inaugurato a Milano. Che cos’è il salone sociale e a chi è rivolto. La sede è presso la Casa dell’Accoglienza “Enzo Jannacci”, al numero 69 di Viale Ortles. L’iniziativa, promossa da L’Oréal Italia e parte del programma “Beauty for a Better Life”, permetterà di usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura, ma darà anche modo alle persone di ricevere prodotti di igiene e bellezza di prima necessità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Milano nasce il primo salone per capelli sociale. Di cosa si tratta?